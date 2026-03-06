Guerra Iran-Israele missili su Tel Aviv e minacce all’Europa Trump | L’invasione di terra è una perdita di tempo

Nella notte, Tel Aviv è stata colpita da missili provenienti dal territorio iraniano, mentre l’esercito israeliano ha condotto nuovi raid su obiettivi a Teheran. Nel frattempo, sono stati registrati attacchi nel Libano meridionale. In parallelo, il governo statunitense ha dichiarato che un'invasione di terra rappresenta una perdita di tempo, mentre minacce all’Europa sono state lanciate da fonti vicine all’Iran.

Il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una nuova fase mentre la notte è segnata da missili su Tel Aviv, nuovi raid israeliani su Teheran e attacchi nel Libano meridionale. Teheran alza il tono dello scontro anche sul piano politico e minaccia direttamente l’ Europa, accusata di silenzio sulle violazioni del diritto internazionale. Intanto a Washington la Camera dei rappresentanti respinge la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Donald Trump, mentre il segretario alla Difesa Pete Hegseth ribadisce che gli Stati Uniti hanno le scorte di armi per sostenere il conflitto a lungo. Nella notte droni e missili attraversano il Golfo, Hezbollah rivendica attacchi contro postazioni israeliane e nuove esplosioni vengono segnalate a Beirut e a Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra Israele-Usa-Iran, missili su Tel Aviv e Teheran. Trump ai curdi: «Attaccate» – La direttaNella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran.

Ore 9.30, missili di Usa e Israele sull'Iran. In serata l'annuncio di Trump: «Abbiamo ucciso Khamenei, uno dei più malvagi al mondo» |La riposta di Teheran: i droni su Dubai, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Iran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesiIsraele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece ... iltempo.it

Guerra Usa-Israele all'Iran, quali sono i rischi per l'Italia di essere colpita dai missili secondo CrosettoUsa e Israele scatenano la guerra in Iran, i rischi per l'Italia: potremmo essere colpiti dai missili? La risposta del ministro Crosetto ... virgilio.it

Al sesto giorno della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran il conflitto continua ad allargarsi, coinvolgendo più fronti. A Beirut, in Libano, l’esercito israeliano ordina ai residenti dei sobborghi meridionali di evacuare, anticipando bombardamenti più intensi contro a - facebook.com facebook

