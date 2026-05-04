Tecnologie e protocolli per il ripristino ambientale e la gestione dei siti orfani

Il 30 aprile 2026 è stato avviato ufficialmente il cantiere per la bonifica del sito chiamato Pascolaro, situato a Sipicciano, nel Comune di Graffignano. Si tratta di un’area definita come sito orfano, ovvero priva di un proprietario o responsabile ufficiale. La procedura riguarda l’impiego di tecnologie e protocolli specifici per il ripristino ambientale e la gestione di questa tipologia di siti.

(Adnkronos) – Il 30 aprile 2026 ha segnato l’apertura operativa del cantiere per la bonifica del cosiddetto sito "orfano" del Pascolaro, situato in località Sipicciano nel Comune di Graffignano (VT). L’intervento è mirato alla gestione di circa 20.000 tonnellate di rifiuti tossici smaltiti illecitamente durante i primi anni 2000, un’operazione complessa che mira alla messa in sicurezza definitiva della Valle del Tevere. La gestione è affidata a Sogesid, società di ingegneria ambientale dello Stato, con l'esecuzione materiale delle imprese Furia e Gentile Ambiente. L’operazione si inquadra nell'Accordo di Programma tra la Regione Lazio e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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