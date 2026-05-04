Al Teatro Tor Bella Monaca si presenta un cartellone che comprende spettacoli di prosa, commedie con tonalità noir e un omaggio jazz alle colonne sonore del cinema. La programmazione include rappresentazioni che affrontano temi psicologici e teatrali, oltre a performance musicali ispirate alla musica da film. Le serate offrono un programma vario, con proposte diverse per pubblico di diverse età e gusti.

Cosa: Un cartellone variegato che spazia dall’indagine teatrale e psicologica alla commedia brillante dalle tinte noir, fino a un omaggio in chiave jazz alle grandi colonne sonore del cinema.. Dove e Quando: Presso il Teatro Tor Bella Monaca di Roma, dal 6 al 10 maggio.. Perché: Per vivere un’esperienza culturale completa in uno degli spazi più vitali della capitale, capace di far riflettere sull’animo umano, strappare risate e far sognare con la grande musica americana.. La vivace primavera culturale della capitale si arricchisce di un appuntamento imperdibile nella periferia est della città. Il palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca si prepara ad accogliere, dal 6 al 10 maggio, una serie di eventi che promettono di catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo ed esigente.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Teatro Tor Bella Monaca: Prosa, Commedia e Jazz

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