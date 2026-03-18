Al Teatro Tor Bella Monaca, durante la primavera, si svolge una rassegna che comprende spettacoli di danza contemporanea, commedie degli equivoci e rappresentazioni rivolte ai ragazzi. La programmazione include diverse performance che coinvolgono artisti di vario genere, offrendo un panorama vario di proposte culturali per il pubblico. Gli eventi si susseguono nel corso della stagione, portando in scena diverse forme di spettacolo.

Cosa: Una rassegna che spazia dal teatro danza contemporaneo alla commedia degli equivoci, fino al teatro per ragazzi. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, dal 23 al 29 marzo. Perché: Un’occasione per scoprire talenti internazionali della coreografia e riflettere con leggerezza sulle dinamiche di coppia moderne. La stagione primaverile del Teatro Tor Bella Monaca si conferma come uno dei poli culturali più dinamici della periferia romana, offrendo una programmazione che sa coniugare la ricerca artistica internazionale con l’intrattenimento di qualità. In questa settimana di fine marzo, il palcoscenico di Via Bruno Cirino diventa un crocevia di linguaggi differenti, partendo dall’energia del corpo in movimento per approdare alla parola recitata e alla magia delle fiabe classiche reinterpretate per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Primavera al Teatro Tor Bella Monaca tra danza e prosa

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