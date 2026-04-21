Le gratitudini si chiude la stagione di prosa al Teatro Marconi di Abano
Il Teatro Marconi di Abano chiuderà la 36ª stagione di prosa con lo spettacolo “Le gratitudini” giovedì 23 aprile alle ore 21. L’adattamento teatrale, scritto da Paolo Triestino, si basa sul romanzo di Delphine de Vigan ed è interpretato da Lucia Vasini e Pierluigi. La rappresentazione conclude la programmazione di quest’anno, portando in scena un’opera che coinvolge il pubblico con la sua interpretazione.
Sarà lo spettacolo “Le gratitudini” a chiudere la 36ª stagione di prosa “Abano Teatro”. L’appuntamento è in programma giovedì 23 aprile alle ore 21 al Teatro Marconi, con l’adattamento teatrale firmato da Paolo Triestino dal romanzo di Delphine de Vigan, interpretato da Lucia Vasini, Pierluigi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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