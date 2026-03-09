Al Teatro delle Spiagge di Firenze prima assoluta del nuovo spettacolo di Andrea Muzzi Sarà la prossima volta

Al Teatro delle Spiagge di Firenze si tiene la prima assoluta dello spettacolo di Andrea Muzzi intitolato

Un attore di mezza età, relegato in un camerino di fortuna, si prepara a salire sul palco mentre dialoga con il pubblico e con un giovane direttore di scena appena assunto. Tra gag, ricordi tragicomici e momenti di riflessione, emerge il ritratto esilarante e amaro di un artista dimenticato, appartenente alla generazione del "sarà per la prossima volta". Con un ritmo serrato e uno stile che fonde monologo e dialogo, lo spettacolo attraversa i temi della frustrazione, del precariato artistico, delle gerarchie teatrali e della rabbia repressa che rischia di esplodere.

