Al Teatro delle Spiagge di Firenze prima assoluta del nuovo spettacolo di Andrea Muzzi Sarà la prossima volta
Al Teatro delle Spiagge di Firenze si tiene la prima assoluta dello spettacolo di Andrea Muzzi intitolato
C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Un attore di mezza età, relegato in un camerino di fortuna, si prepara a salire sul palco mentre dialoga con il pubblico e con un giovane direttore di scena appena assunto. Tra gag, ricordi tragicomici e momenti di riflessione, emerge il ritratto esilarante e amaro di un artista dimenticato, appartenente alla generazione del “sarà per la prossima volta”. Con un ritmo serrato e uno stile che fonde monologo e dialogo, lo spettacolo attraversa i temi della frustrazione, del precariato artistico, delle gerarchie teatrali e della rabbia repressa che rischia di esplodere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Articoli correlati
"Crave", spettacolo di Sarah Kane diretto e interpretato da Leda Kreider sarà in prima assoluta al Teatro delle PassioniL’attrice e regista italoamericana Leda Kreider, Premio Mariangela Melato per giovani attori nell’ambito del Premio Hystrio 2025, incontra la...
In prima assoluta "Ribellione", a Teatro Contatto il nuovo spettacolo con Roberto AnglisaniRoberto Anglisani, attore e avvincente narratore, è tra i maggiori protagonisti del teatro di narrazione.
Una raccolta di contenuti su Al Teatro delle Spiagge di Firenze...
Temi più discussi: Speciale il Il Filo Verde cresce alle Piagge: evento al Teatro delle Spiagge; L'esperienza del Filo Verde alle Piagge al centro di un evento il 6 marzo; Sarà per la prossima volta; OGGI IN CITTÀ!.
Teatro delle Spiagge: storie di viaggi, segreti, avventure dell'anima e del sognoLa compagnia Teatri d'Imbarco trasforma l'area delle Piagge in un luogo di comunità, riflessione e sperimentazione sul contemporaneo con la nuova stagione della rassegna PoliSfonia, diretta da ... lanazione.it
L'esperienza del Filo Verde alle Piagge al centro di un evento il 6 marzoFirenze, 3 marzo 2026 - Il 6 marzo al teatro delle Spiagge a Firenze (via del Pesciolino 6) si terrà 'Il filo verde cresce alle Piagge', evento aperto al pubblico che racconterà come in questi anni si ... lanazione.it
Controradio Firenze. . “Il Filo Verde cresce alle Piagge”. Venerdì 6 marzo, dalle ore 17:00, presso il Teatro delle Spiagge in Via del Pesciolino 6 a Firenze, si terrà “Il Filo Verde cresce alle Piagge”, evento aperto al pubblico che racconterà come si è costruito u - facebook.com facebook
Il Filo Verde cresce alle Piagge Incontro pubblico 6 marzo al Teatro delle Spiagge. Il Filo Verde mette in connessione housing sociale, spazi pubblici e servizi di prossimità. Iscrizioni online: tinyurl.com/mvxf7xzp x.com