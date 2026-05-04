Teatro Bolivar accoglie L’uomo nel lampo l’8 maggio

Il Teatro Bolivar ospiterà l’evento “L’uomo nel lampo” l’8 maggio, uno spettacolo che unisce musica e parole. La rappresentazione affronta il tema dei diritti sul lavoro e delle morti che si verificano in ambito lavorativo. La serata si focalizza su questioni legate alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori, portando il pubblico a riflettere su questi temi attraverso un percorso artistico e narrativo.

Un viaggio di musica e parole che porta sul palco il tema urgente dei diritti e delle morti sul lavoro. Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Bolivar accoglie un appuntamento che unisce arte, impegno e memoria collettiva. “L’uomo nel lampo”, lo spettacolo ideato e interpretato da Paolo Jannacci e Stefano Massini, arriva a Napoli con la forza di un teatro-canzone che non consola, ma interroga. Sul palco, insieme a loro, Daniele Moretto alla tromba, al flicorno e ai cori: una presenza musicale che amplifica il respiro emotivo del racconto. Un lampo che illumina il buio: diritti, lavoro, responsabilità. Il cuore dello spettacolo.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Teatro Bolivar accoglie “L’uomo nel lampo” l’8 maggio Notizie correlate Al Teatro Bolivar in scena “4 5 6” di Mattia TorreAl Teatro Bolivar sarà la volta di “4 5 6”, lo spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre che vede in scena Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggiero,... Chiara Civello in concerto con “Acustica” al Teatro BolivarSul palco del Teatro Bolivar, con la sua inconfondibile voce, arriva Chiara Civello in concerto con "Acustica".