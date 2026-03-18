Sul palco del Teatro Bolivar, Chiara Civello presenta il suo concerto con il progetto “Acustica”. La cantante porta sul palcoscenico il suo repertorio accompagnata da strumenti acustici, offrendo al pubblico un'esibizione intima e musicale. L’evento si svolge in una sera di novembre, con l’artista che interpreta diversi brani davanti agli spettatori presenti.

Sul palco del Teatro Bolivar, con la sua inconfondibile voce, arriva Chiara Civello in concerto con "Acustica". Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sarà di scena la musica con Chiara Civello – Acustica. Il progetto è un’intima esplorazione dove la musica diventa meditazione tra improvvisazione e canzone. Pochi strumenti e qualche incursione di elettronica dipingono paesaggi sonori che nascono e si dissolvono, seguendo un ritmo che sfida la linearità, come frammenti di pensieri incompiuti. La voce inconfondibile di Chiara, fragile e potente al tempo stesso, racconta la vulnerabilità, un’emozione che ci avvicina alla nostra essenza più profonda. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Chiara Civello in concerto con “Acustica” al Teatro Bolivar

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