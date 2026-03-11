al teatro bolivar in scena 4 5 6 di mattia torre

Al Teatro Bolivar è in programma lo spettacolo “4 5 6”, scritto e diretto da Mattia Torre. La rappresentazione vede protagonisti Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggiero, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta. La messa in scena si terrà nel corso delle prossime settimane, offrendo al pubblico un'opportunità di assistere a una produzione teatrale recente.

Al Teatro Bolivar sarà la volta di “4 5 6”, lo spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre che vede in scena Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggiero, Cristina Pellegrino con Giordano Agrusta. Sabato 14 marzo, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sarà la volta di “4 5 6”, lo spettacolo scritto e diretto da Mattia Torre che vede in scena Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggiero, Cristina Pellegrino con Giordano Agrusta. È la storia comica e violenta di una famiglia che, isolata e chiusa, vive in mezzo a una valle oltre la quale sente l’ignoto. Ma a causa dell'arrivo di un ospite atteso da tempo, madre, padre e figlio saranno costretti a una tregua. 🔗 Leggi su 2anews.it

