Teatro a San Giovanni | 44 appuntamenti per i 10 anni del Festival

A San Giovanni si avvicinano dieci anni di Festival con un programma di 44 spettacoli che si svolgeranno nel corso dell’anno. Nei primi due giorni, sono stati presentati gli appuntamenti di apertura e le prime produzioni, con attori e compagnie coinvolti nella realizzazione degli eventi. La manifestazione è arrivata alla sua decima edizione, raccogliendo le iniziative e le persone che hanno contribuito a farla crescere nel tempo.

? Cosa scoprirai Come sono nati i primi due giorni di questo esperimento?. Chi sono gli attori che hanno trasformato il festival in realtà?. Perché il teatro è diventato un servizio sociale per la comunità?. Come cambierà il territorio dopo la grande festa conclusiva?.? In Breve Dal 18 al 31 maggio 2026 il Cinema Teatro Astra ospita la rassegna.. Il sindaco Attilio Gastaldello e l'assessore Debora Lerin promuovono l'impatto sociale locale.. Progetto Teatro diffuso e offerta a 1 euro per gli under 26 coinvolgono i giovani.. Salmon Musiforum e mostra fotografica arricchiscono la programmazione multidisciplinare del festival.. Dal 18 al 31 maggio 2026, il Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto ospiterà 44 appuntamenti teatrali per celebrare il decimo anniversario del Festival che ha riunito 816 attori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teatro a San Giovanni: 44 appuntamenti per i 10 anni del Festival Notizie correlate Generazioni sul palco, il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto festeggia dieci anni: «Un motore di cultura»A dieci anni dalla sua nascita, il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto raggiunge un traguardo che racconta molto più di una semplice... Festival prospettiva danza teatro 2026, gli appuntamenti al San GaetanoIn arrivo una nuova settimana di appuntamenti per la XXVIII edizione del Festival Prospettiva Danza Teatro, progetto del Comune di Padova -... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Generazioni sul palco, il Festival del Teatro di San Giovanni Lupatoto festeggia dieci anni: Un motore di cultura; Nuovo Teatro. Il Comune di San Giovanni avvia uno studio sulle nuove forme di gestione; Danza a SESTO SAN GIOVANNI; Prosegue a Sesto San Giovanni il laboratorio teatrale mattutino per adulti -. «Notte delle streghe» a San Giovanni, torna la tradizione popolare con Orchestraccia, teatro, «fire jam» e lumacheTorna per il quarto anno consecutivo nei giardini di Via Sannio la festa di San Giovanni – La Notte delle streghe, nel quartiere che l’ha vista nascere e crescere, riportando in vita una delle ... roma.corriere.it Quando la musica incontra il teatro. A San Giovanni al via Parole in circoloArezzo, 11 aprile 2025 – Dopo una prima edizione del 2023 di grande successo, confermato e accresciuto nel 2024, torna anche quest’anno a San Giovanni Valdarno il ciclo di appuntamenti domenicali di ... lanazione.it San Giovanni Paolo II ci ricorda che tutto, nella vita, torna lì: all’amore. Non quello fragile o di passaggio, ma quello che sostiene, che rialza, che dà senso anche ai giorni più difficili. In un mondo che spesso corre senza fermarsi, questo messaggio resta attual - facebook.com facebook Ridolfo del Ghirlandaio figlio di Domenico. Madonna col Bambino San Giovanni Battista e San Sebastiano x.com