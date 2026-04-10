Festival prospettiva danza teatro 2026 gli appuntamenti al San Gaetano

La XXVIII edizione del Festival Prospettiva Danza Teatro si prepara ad accogliere una serie di eventi al Teatro San Gaetano di Padova. La manifestazione, organizzata dal Comune di Padova e sostenuta dal Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, vede la partecipazione di diverse compagnie e artisti che presenteranno spettacoli di danza e teatro. La rassegna si svolgerà nel corso della prossima settimana, coinvolgendo vari appuntamenti nel programma.

In arrivo una nuova settimana di appuntamenti per la XXVIII edizione del Festival Prospettiva Danza Teatro, progetto del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura promosso e realizzato in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven Regione del Veneto, la direzione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it È online il bando della XVII edizione del premio internazionale Prospettiva Danza Teatro 2026Al via l’edizione 2026 del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro, ideato e diretto da Laura Pulin nell’ambito della rassegna padovana...