taxi sciopero e proteste in tutta italia contro governo e app delle multinazionali

Nella giornata del 5 maggio, i tassisti italiani hanno deciso di incrociare le braccia in diverse città del paese. La mobilitazione coinvolge principalmente Napoli, ma si estende anche ad altre località. Le proteste sono state organizzate contro il governo e le applicazioni di multinazionali del settore, che secondo i rappresentanti dei tassisti avrebbero influenzato negativamente il loro lavoro. La giornata ha visto anche manifestazioni e blocchi stradali in varie aree.

I tassisti italiani incrociano le braccia. Le motivazioni dello sciopero del 5 maggio - che vede capofila Napoli e a seguire le altre città italiane - sono da individuare nella dichiarazione di guerra delle auto bianche a quelle nere, ovvero quelle gestite dall’applicazione internazionale Uber e dal sistema di Ncc. Previsto uno stop alle corse dalle 8 alle 22 nelle principali città italiane, trasformando maggio in un mese da bollino rosso a causa delle numerose manifestazioni indette dal trasporto pubblico locale. Allo sciopero indetto a Napoli si sono aggiunte anche Roma, Milano, Torino. Gli unici a rinviare lo sciopero sono stati i tassisti baresi a causa della concomitanza con le celebrazioni di San Nicola.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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