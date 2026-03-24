Invasione di tartarughe azzannatrici aliene nella Palude di Torre Flavia Ladispoli | Ecco come saranno catturate

Nella Palude di Torre Flavia, tra Ladispoli e Cerveteri, si sta verificando un episodio di invasione di tartarughe azzannatrici. La zona, di circa 40 ettari e gestita da Roma Capitale, è oggetto di interventi specifici per la cattura di questi esemplari. La presenza di questi animali è stata segnalata di recente, e sono in corso operazioni per rimuoverli dall’area.

Roma, 24 marzo 2026 – Un’invasione di tartarughe azzannatrici. Sta succedendo nella Palude di Torre Flavia, 40 ettari di natura tra Ladispoli e Cerveteri, gestita da Roma Capitale. Corrado Battisti, il naturalista responsabile della gestione, se lo spiega così: “Ormai diversi anni fa abbiamo rinvenuto una Chelydra serpentina, specie aliena originaria del Nord America, probabilmente liberata”. Cosa sono le tartarughe azzannatrici. “Sono animali pericolosi, hanno un morso micidiale – ricorda il naturalista -. C’è sempre il rischio che chi non le conosce si avvicini per accarezzarle. Quindi l’abbiamo rimossa, portandola in un centro autorizzato con i carabinieri del nucleo Cites. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Invasione di tartarughe azzannatrici aliene nella Palude di Torre Flavia (Ladispoli): “Ecco come saranno catturate” Articoli correlati Palude di Torre Flavia, mareggiate devastano la spiaggia: Gubetti chiede interventi urgenti alla RegioneLa forza del mare torna a colpire la costa a nord di Roma e mette in allarme uno dei tratti più preziosi del litorale laziale Cerveteri, 24 febbraio... Palude di Torre Flavia, ordinanza del Comune di Cerveteri per proteggere il Fratino e l’avifaunaCerveteri, 16 marzo 2026 – Il Comune di Cerveteri ha emanato una nuova ordinanza a tutela del Fratino e delle altre specie di avifauna protetta che... Approfondimenti e contenuti su Invasione di tartarughe azzannatrici... Temi più discussi: Invasione di tartarughe aliene: centinaia pronte ad essere catturate; Maccarese, moto da cross dove nidificano le tartarughe: l'evento che ha fatto infuriare gli ambientalisti; Dopo le tartarughe azzannatrici spuntano quelle dalle guance colorate: è emergenza a Torre Flavia; Non sono più casi isolati: scoperta la seconda generazione di tartarughe azzannatrici vicino Roma. Invasione di tartarughe aliene: centinaia pronte ad essere catturateLADISPOLI - È partita la caccia alle tartarughe aliene che stanno mettendo in crisi l’ equilibrio naturale della palude di Torre Flavia. Non si tratta solo delle temute azzannatrici (quattro esempla ... civonline.it Non sono più casi isolati: scoperta la seconda generazione di tartarughe azzannatrici vicino RomaDue esemplari rinvenuti a distanza di una settimana nella riserva naturale. Non sono le prime tartarughe azzannatrici avvistate nella palude ... romatoday.it Invasione di caprioli sul circuito del Mugello: interviene la polizia - facebook.com facebook L’ex hotel Caesar di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, è stato sgomberato. L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri insieme alla Polizia Locale. 5 occupanti abusivi, tra cui 3 cittadini stranieri, sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici. x.com