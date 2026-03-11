Tartarughe azzannatrici | la seconda generazione invade

Nella Riserva Naturale della Palude di Torre Flavia, tra Ladispoli e Cerveteri, sono stati catturati due esemplari di tartarughe azzannatrici. Si tratta della seconda generazione di questi animali che si insediano nell’area, attirando l’attenzione degli agenti ambientali che hanno effettuato il recupero. La presenza di questi esemplari nella riserva è stata rilevata di recente.

Due esemplari di tartarughe azzannatrici sono stati catturati nella Riserva Naturale della Palude di Torre Flavia, situata tra Ladispoli e Cerveteri. Le ultime due scoperte sono avvenute con una distanza temporale di pochi giorni l'una dall'altra, confermando un fenomeno che non è più isolato. I dati indicano che si tratta della cosiddetta seconda generazione di questi rettili invasori. Mentre il primo esemplare individuato tre anni fa era una femmina adulta di 50 centimetri, i recenti ritrovamenti mostrano individui più piccoli, intorno ai 30 centimetri, nati direttamente in natura. La presenza di queste specie aliene sta trasformando l'ecosistema locale, richiedendo una gestione attenta da parte delle autorità competenti.