Tamponamento a catena fra 3 auto | un ferito e traffico paralizzato
Questa mattina sull’autostrada A4 nel tratto gardesano si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli. L’incidente ha provocato un ferito e ha causato lunghe code, con il traffico completamente bloccato nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.
Mattinata di forti disagi lungo l’autostrada A4 nel tratto gardesano, dove un incidente stradale ha mandato in tilt la circolazione. Lo schianto si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, nel territorio comunale di Desenzano del Garda.Per cause ancora in fase di accertamento.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
TAMPONAMENTO LUNGO LA 308: SETTE FERITI E TRAFFICO IL TILT | 09/12/2025
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