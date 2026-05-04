Tamponamento a catena fra 3 auto | un ferito e traffico paralizzato

Questa mattina sull’autostrada A4 nel tratto gardesano si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli. L’incidente ha provocato un ferito e ha causato lunghe code, con il traffico completamente bloccato nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. Nessuna altra informazione è stata comunicata al momento.