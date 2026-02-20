Incidente sulla bretella Ivrea-Santhià | tamponamento a catena fra quattro auto in galleria traffico nel caos

Un tamponamento a catena tra quattro auto si è verificato questa mattina nella galleria sulla bretella Ivrea-Santhià. La collisione è avvenuta intorno alle 8:30, causando blocchi e disagi nel traffico. Le auto coinvolte sono rimaste bloccate per diversi minuti, creando una lunga fila di veicoli in attesa di essere rimosse. Nessuno degli automobilisti ha riportato ferite gravi, ma la circolazione è rimasta paralizzata per oltre un’ora. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la polizia stradale.

Disposto il senso unico alternato: inevitabile la formazione di code. Non ci sono stati feriti Un incidente ha provocato il caos nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià. Si è trattato di un tamponamento a catena fra quattro auto avvenuto all'interno della galleria Passo d'Avenco, al confine tra le province di Torino e Vercelli. I mezzi interessati procedevano in direzione di Ivrea e non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo. Gli ausiliari Itp hanno invece regolato il traffico rendendo il tunnel a senso unico alternato, con inevitabili disagi per la circolazione.