Il decreto che prevede il taglio delle accise, firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce la sospensione delle aliquote fino al 10 maggio. La scadenza prevista per questa misura è stata anticipata rispetto alla data originariamente stabilita. A partire da quella data, si attendono eventuali aggiornamenti o decisioni da parte delle autorità competenti in merito alle future disposizioni sui prezzi dei carburanti.

Nel decreto sul taglio delle accise firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la data della scadenza della misura che ha mantenuto il prezzo del carburante stabile nelle ultime settimane è datata al 10 maggio e non al 22 maggio, come invece annunciato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa. Il Governo ha spiegato però che il prolungamento della misura fino alla data annunciata è già previsto, ma dovrà essere ritardato. L’Esecutivo ha infatti bisogno di tempo per trovare le coperture, in particolare per calcolare gli introiti extra che proverranno dall’Iva sui carburanti. La doppia data del taglio delle accise.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio delle accise fino al 10 maggio, scadenza anticipata: cosa succede dopo

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