Taglio accise sui carburanti in due fasi | prima scadenza al 10 maggio poi un decreto per prolungare fino al 21

Il taglio delle accise sui carburanti sarà attuato in due fasi distinte. La prima scadenza è fissata per il 10 maggio, mentre una successiva decisione prevede un decreto che prolungherà la misura fino al 21 maggio. La pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale ha chiarito i tempi di attuazione, dopo che era stato sollevato un dubbio sulla durata della misura.

Il nuovo taglio delle accise sui carburanti sarà in due fasi: si chiarisce quindi il giallo della scadenza del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che era stato sollevato da Fanpage.it, e che fissa la scadenza della misura al 10 maggio. La premier Meloni aveva annunciato una riduzione delle accise per 21 giorni, per cui sarà necessario un nuovo decreto per finanziare la seconda proroga del taglio delle accise.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nuovo taglio delle accise dei carburanti si fermerà al 10 maggio: era stato annunciato fino al 21Il nuovo taglio delle accise sui carburanti scatta oggi e durerà fino al 10 maggio. Carburanti, fonti Palazzo Chigi: taglio accise fino al 22 maggio, decreto nei prossimi giorni(Adnkronos) – Il taglio delle accise sui carburanti, prorogato dal Consiglio dei ministri per tre settimane, ha validità fino al 22 maggio e sarà... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Carburanti, in bilico taglio accise. Il prezzo del diesel diventerebbe il più alto in Ue; Scadenza taglio accise: rischio aumento record del gasolio in Italia; Carburanti, proroga del taglio delle accise: sconto pieno sul diesel, ridotto sulla benzina | Quattroruote.it; Caro carburanti, taglio delle accise esteso al 22 maggio con due provvedimenti. Taglio delle accise sui carburanti, via libera alla proroga: ecco i nuovi prezziTaglio delle accise sui carburanti: proroga selettiva tra benzina e diesel per contenere i prezzi e gestire l’impatto sui conti pubblici. Ecco la decisione del governo Meloni. notizie.it Prezzi carburanti, prorogato il taglio accise per altre 3 settimane. Come cambia lo scontoApprovato dal Consiglio dei Ministri il nuovo taglio delle accise sui carburanti a partire dal 2 maggio. Ecco come cambia lo sconto per gasolio e benzina. msn.com Il nuovo taglio delle accise sui carburanti sarà in due fasi: si chiarisce quindi il giallo della scadenza del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che era stato sollevato da Fanpage.it, e che fissa la scadenza della misura al 10 maggio. La premier Meloni aveva - facebook.com facebook Carburanti, fonti Palazzo Chigi: taglio accise fino al 22 maggio, decreto nei prossimi giorni x.com