Taglio delle accise da oggi al 10 maggio | un decreto lo estenderà fino al 22

Da oggi, 2 maggio, entra in vigore il nuovo taglio delle accise sui carburanti, previsto inizialmente fino al 10 maggio. Il decreto approvato prevede uno sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, con un impatto totale di 6 centesimi considerando l’Iva. La misura continuerà fino al 22 maggio, data in cui sarà rivista o prorogata.

Scatta oggi, sabato 2 maggio, il nuovo taglio sulle accise dei carburanti: 20 centesimi sul prezzo del gasolio e 5 centesimi (impatto di 6 centesimi, considerando l'Iva) sul prezzo della benzina. Il taglio durerà fino al 10 maggio ma verrà poi esteso, attraverso un decreto ministeriale, fino al.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Il nuovo taglio delle accise dei carburanti si ferma al 10 maggio (ma sarà esteso) - facebook.com facebook

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