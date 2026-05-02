Sorpresa | la nuova proroga del taglio delle accise inferiore per la benzina dura solo fino al 10 maggio

Una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti è stata annunciata dal governo e avrà effetto dal 2 maggio fino al 10 dello stesso mese. La misura riguarda in particolare il carburante per autotrazione ed è stata decisa durante una riunione del consiglio dei ministri. La durata limitata di questa proroga ha sorpreso, poiché si tratta di un intervallo molto breve rispetto alle precedenti estensioni.

Il nuovo taglio delle accise sui carburanti deciso giovedì dal consiglio dei ministri dura solo da oggi, 2 maggio, fino al 10. E non fino al 21 come annunciato nel comunicato diffuso dopo il varo del provvedimento. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale conferma la proroga per il taglio di 20 centesimi sul prezzo del gasolio mentre come è noto riduce a 5 centesimi il calo delle imposte per la benzina, con un impatto di circa 6 centesimi se si considera l’Iva. Una marcia indietro, dunque, dopo che con l’ultima legge di Bilancio le accise sul gasolio erano state aumentate per allinearle a quelle sulla benzina. Il decreto prevede però per l’intervento un costo e coperture pari a 146,5 milioni di euro: troppo poco per arrivare fino al 21 maggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sorpresa: la nuova proroga del taglio delle accise (inferiore per la benzina) dura solo fino al 10 maggio Notizie correlate Taglio accise benzina e diesel, ipotesi proroga dopo l'1 maggio solo per camionisti o Isee fino a 15 mila euroIl governo è a caccia di risorse per prorogare il taglio delle accise su benzina e diesel. Carburanti, governo proroga taglio delle accise fino al 1° maggio, Giorgetti: “Se la guerra continua inevitabile deroga al 3%”Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino al 1° maggio nel tentativo di contenere l’impatto dei rincari legati... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Concessioni balneari, in Sardegna proroga a sorpresa fino al 2030 per il ciclone Harry; Slitta ancora l’obbligo di assicurazione per i monopattini: ora la data è il 16 luglio; Carburanti, nuova proroga del taglio delle accise: ridotto a 5 centesimi sulla benzina.; Energia, verso proroga più breve per taglio accise. Meloni: Ue sia coraggiosa. Concessioni balneari, in Sardegna proroga a sorpresa fino al 2030 per il ciclone HarrySassari Questo si chiama colpo di scena. Alla vigilia dell’incontro tra balneari e governo sulla discussione del bando-tipo per i bandi pubblici per concessioni balneari dal 2027, arriva un’inaspettat ... msn.com Sassuolo-Milan, probabili formazioni: sorpresa in attacco e cambi in vista per #Allegri #SempreMilan #milan #SerieA #SassuoloMilan. I dettagli nei commenti. - facebook.com facebook Sassuolo-Milan, probabili formazioni: sorpresa in attacco e cambi in vista per #Allegri #SempreMilan #milan #SerieA #SassuoloMilan x.com