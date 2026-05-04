Taglia la vetrina con un negozio con il flessibile ma i carabinieri sventano il furto

Nelle prime ore di lunedì 4 maggio, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Verona sono intervenuti in un negozio di alta moda in via, dopo che un cittadino aveva segnalato un tentativo di furto. Secondo quanto riferito, un individuo aveva tentato di rompere una vetrina utilizzando un attrezzo flessibile, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito che il furto andasse a buon fine.

Nelle prime ore di lunedì 4 maggio, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Verona hanno risposto alla richiesta di intervento giunta alla centrale operativa da un cittadino, il quale segnalava un tentativo di furto un atto in un negozio di alta moda situato in via.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Rapinatori armati in banca: i carabinieri sventano il furto 20 minuti prima dell'apertura forzata della cassaforteVenti minuti mancavano all’apertura forzata della cassaforte quando i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano hanno fatto... Carabinieri sventano furto di bici elettrica e sequestrano coltello durante controlli notturniServizio straordinario sul territorio: 75 veicoli e 120 persone controllate, denunciati due soggetti per porto abusivo di arma e tentato furto... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: A SAN SEVERO, IL LICEO CLASSICO TONDI COMPIE 150 ANNI E I NEGOZI SI VESTONO DI CULTURA CON IL CONTEST IL LICEO IN VETRINA; Tentato furto con spaccata nella profumeria a Torino Crocetta: danno ingente; Spaccata in centro a Torino: ladro porta via scarpe per 4mila euro (10 paia), si taglia e viene arrestato; Napoli, taglia il braccialetto e fugge dai domiciliari: 47enne arrestato dopo colluttazione con la Polizia. Nel centro storico di Genova, un cane di taglia media è rimasto bloccato sul tetto di un'abitazione nel pomeriggio. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato l'animale "visibilmente spaventato e incapace di scendere in autonomia". L'interve - facebook.com facebook Istituti tecnici in sciopero contro la riforma Valditara: “Taglia le ore di italiano” x.com