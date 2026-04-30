Rapinatori armati in banca | i carabinieri sventano il furto 20 minuti prima dell' apertura forzata della cassaforte

Venti minuti prima dell'apertura forzata della cassaforte, i carabinieri della sezione radiomobile hanno fatto irruzione in una banca situata in via Vittorio Emanuele a Frattamaggiore. Due uomini armati avevano tentato di mettere a segno una rapina, ma sono stati fermati prima che potessero entrare nel cuore dell’azione. L’intervento ha impedito il furto e ha evitato che i malviventi portassero via il bottino previsto.

Venti minuti mancavano all’apertura forzata della cassaforte quando i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano hanno fatto irruzione nella Banca di Credito Popolare di Frattamaggiore, in Via Vittorio Emanuele 133, mettendo fine a una rapina che avrebbe contato su un bottino.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Rapina in banca a Frattamaggiore, i banditi presi mentre attendono l’apertura forzata della cassaforteAvevano rinchiuso in una stanza direttore, cassiere ed un cliente della filiale del Banca di Credito Popolare di Frattamaggiore, nel Napoletano. Carabinieri sventano furto di bici elettrica e sequestrano coltello durante controlli notturniServizio straordinario sul territorio: 75 veicoli e 120 persone controllate, denunciati due soggetti per porto abusivo di arma e tentato furto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mattino Cinque: Il video dell'ingresso in banca dei rapinatori Video; Rapina in banca a Napoli, come funzionano i sistemi di sicurezza della Crédit Agricole dell'Arenella; Mattino Cinque: Rapina choc in una banca a Napoli Video; Polizia di Stato Catania: arrestati due uomini per rapina aggravata in via Passo Gravina. Rapinatori armati in banca: i carabinieri sventano il furto 20 minuti prima dell'apertura forzata della cassaforteVenti minuti mancavano all’apertura forzata della cassaforte quando i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano hanno fatto irruzione nella Banca di Credito Popolare di ... napolitoday.it Frattamaggiore, sventata rapina in banca: carabinieri fermano banda nell’istitutoDue uomini armati avevano già preso il controllo della situazione intimando a un cliente, al cassiere e al direttore dell’istituto di seguirli in una stanza, ... napoli.repubblica.it Farmacie assaltate con tanto di rapinatori armati. L'ultimo caso e l'indignazione dell'ordine. link della notizia nel primo commento - facebook.com facebook