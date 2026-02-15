Carabinieri sventano furto di bici elettrica e sequestrano coltello durante controlli notturni

Nella notte, i Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere hanno intercettato un uomo che tentava di rubare una bici elettrica nel cortile di un condominio. La loro presenza ha impedito il furto e portato al sequestro di un coltello che l’uomo portava con sé. Durante il controllo, i militari hanno anche identificato altri due soggetti sospetti che si aggiravano in zona.

Servizio straordinario sul territorio: 75 veicoli e 120 persone controllate, denunciati due soggetti per porto abusivo di arma e tentato furto Durante i controlli, un 51enne residente nel Casertano è stato fermato alla guida della propria autovettura. A seguito di un accurato controllo, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico con lama di circa 20 centimetri, detenuto senza giustificato motivo. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma da taglio, evitando che potesse essere utilizzata in contesti pericolosi. Sempre nel corso della notte, in via Troiano, i Carabinieri hanno sorpreso un 24enne di origini egiziane mentre tentava di rubare una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via.🔗 Leggi su Casertanews.it Studente trovato con un coltello a serramanico in classe ad Asti: i carabinieri sequestrano l’arma durante le lezioni Un studente minorenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante le lezioni in una scuola superiore di Asti. Piacenza: 18enne tunisino arrestato per tentato furto di bici elettrica, intervento rapido della polizia. Questa mattina a Piacenza, la polizia ha arrestato un ragazzo tunisino di 18 anni che aveva appena tentato di rubare una bici elettrica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: VIDEO-Carabinieri sventano furto nella notte nella Chiesa Madre a Petronà: due arresti; Catanzaro, tentato furto nella chiesa di Petronà: due arresti; Montodine, finto carabiniere ruba gioielli per 60mila euro: arrestato; Scassinano e tentano un furto in chiesa nel Catanzarese, due arresti. Carabinieri sventano furto alla chiesa Madre di PetronàPetronà - I Carabinieri della Stazione di Petronà hanno arrestato in flagranza di reato due uomini del posto di 48 e 41 anni, gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso presso la loca ... lametino.it Carabinieri sventano serie di truffe telefoniche in Irpinia: anziani chiamano il 112 https://www.ilgiornalelocale.it/2026/02/carabinieri-sventano-5-truffe-telefoniche-anziani-chiamano-il-112/ facebook