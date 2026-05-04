Taekwondo esami e premi alla Tae Action Center | targa per i 40 anni del maestro Campanella

Nei giorni scorsi, presso la Tae Action Center, si è tenuta una manifestazione dedicata agli esami di passaggio di grado dell’associazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, con premi e riconoscimenti per i risultati raggiunti. Durante l’evento, è stata consegnata anche una targa in occasione dei 40 anni di attività del maestro Francesco Campanella, che ricopre il ruolo di consigliere regionale della Fita Puglia.

BRINDISI – Si è svolta nei giorni scorsi la manifestazione con gli esami di passaggio di grado dell’Asd Tae Action Center, guidata dal maestro Francesco Campanella, consigliere regionale della Fita Puglia. Un appuntamento partecipato e ricco di contenuti tecnici, che ha visto tutti gli atleti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Parataekwondo forme: l'Asd Tae Action Center si laurea campione interregionaleUn risultato che si inserisce in un periodo particolarmente positivo per la società. Tae Action Center protagonista: Leonardo Macchia conquista il titolo interregionaleBRINDISI - Ancora soddisfazioni per la società sportiva brindisina Tae Action Center, guidata dal maestro Francesco Campanella, nonché consigliere... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Taekwondo, esami e premi alla Tae Action Center: targa per i 40 anni del maestro Campanella; Tae Action Center protagonista: Leonardo Macchia conquista il titolo interregionale. Taekwondo, esami e premi alla Tae Action Center: targa per i 40 anni del maestro CampanellaManifestazione a Brindisi con tutti gli atleti promossi al grado superiore. Presente l’assessore allo Sport Rino Scarano ... today.it Taekwondo, esami cinture: promossi tutti gli atleti della Tae Action CenterBRINDISI - Si sono svolti ieri gli esami sociali dell’Asd tae action center. Tutti gli atleti, diretti dal maestro Francesco Campanella, si sono esibiti in esecuzione di forme, tecniche al colpitore, ... today.it AI for Small Business: Find Opportunities and Take Action - facebook.com facebook