Parataekwondo forme | l' Asd Tae Action Center si laurea campione interregionale

La vittoria dell’Asd Tae Action Center nel campionato interregionale di Parataekwondo forme è stata causata dall’impegno dei giovani atleti durante la competizione al PalaFlorio di Bari. La squadra ha dimostrato grande determinazione e tecnica, superando diverse avversarie provenienti da altre regioni. La conquista del titolo ha rappresentato un risultato importante per il centro. La squadra ora si prepara per le prossime sfide nazionali.

Un risultato che si inserisce in un periodo particolarmente positivo per la società. Solo il mese scorso, infatti, l'atleta Andrea Fusco ha conquistato la medaglia di bronzo nel Campionato Interregionale combattimento senior categoria -68 kg, confermando la competitività del team anche nel settore fighting. Grande la soddisfazione espressa dallo staff tecnico per i traguardi raggiunti. All'orizzonte i prossimi impegni: allenamenti con più società per favorire la crescita dei giovani atleti e, il 15 marzo, il Campionato Interregionale Cadetti A, nuovamente al Palaflorio di Bari, dove saranno impegnati gli atleti Nicola Palma e Alessandro Martena.