Tae Action Center protagonista | Leonardo Macchia conquista il titolo interregionale

Il Tae Action Center di Brindisi ha ottenuto un nuovo risultato competitivo, con Leonardo Macchia che ha vinto il titolo interregionale. La società, diretta dal maestro Francesco Campanella, che ricopre anche il ruolo di consigliere regionale Fita Puglia, si conferma protagonista nel panorama sportivo locale e regionale. La vittoria di Macchia rappresenta un traguardo importante per il centro, che continua a formare atleti di livello.