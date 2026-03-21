Suggestione o pazza idea? Tadej Pogacar può pensare di vincere tutte le Monumento nello stesso anno

Tadej Pogacar ha annunciato di puntare a vincere tutte e quattro le corse monumento nello stesso anno. Il ciclista sloveno ha dichiarato di credere nelle proprie possibilità e di voler affrontare questa sfida senza paura. La sua ambizione ha suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, che osservano con attenzione ogni suo passo in questa impresa.

Quando si parla di Tadej Pogacar, prima cosa bisogna togliersi il cappello, poi non si può mai dire di no a prescindere. In quanti lo davano già battuto oggi alla Milano-Sanremo dopo la bruttissima caduta a precedere la Cipressa? Praticamente tutti. E nonostante ciò il fuoriclasse sloveno si è andato a prendere un trionfo clamoroso nella Classicissima. Strade Bianche e Sanremo, in questo 2026 che vede il campione del mondo in carica addirittura più forte rispetto agli altri anni (e ce ne vuole). È la stagione giusta per entrare nella storia, quella che può far riscrivere ogni record al corridore della UAE Team Emirates – XRG. Il tabù della prima Monumento dell’anno è sfatato ed ora ne manca una sola per chiudere il cerchio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Suggestione o pazza idea? Tadej Pogacar può pensare di vincere tutte le Monumento nello stesso anno Articoli correlati Tadej Pogacar aggancia De Vlaeminck: caccia al record di Classiche Monumento di Eddy MerckxTadej Pogacar scrive ancora una volta una splendida pagina della storia del ciclismo e rende il suo nome ancora più eterno nella storia del ciclismo... Leggi anche: Magrini: “Pogacar vuole vincere tutte le Classiche, ha fatto un programma particolare. Pellizzari sarà la sorpresa dell’anno” Contenuti utili per approfondire Tadej Pogacar Pogacar cambia idea a poche ore dal Mondiale: colpo di scenaTutti pazzi per Tadej Pogacar che sta provando a vivere al massimo l’esperienza al Mondiale in Ruanda. Il campione in carica è a caccia di una importante rivincita dopo la prova a crono portata a casa ... diregiovani.it Mondiali di ciclismo 2025, Tadej Pogacar l'ha rifattoTadej Pogacar ha vinto per la seconda volta di fila i Mondiali di ciclismo dopo aver pedalato da solo per 66 chilometri. Il suo primo allungo a 104 chilometri dal traguardo. Secondo è finito Remco ... ilfoglio.it