Tadej Pogacar si ferma al secondo posto alla Parigi-Roubaix, segnando la sua prima sconfitta della stagione. Con questa posizione, lo sloveno eguaglia il risultato dello scorso anno nella classica del Nord. La sua ambizione di conquistare tutte le corse monumento nel 2026 si interrompe qui, lasciando spazio a una fase di riflessione dopo aver sfiorato un successo che sarebbe stato storico.

Tadej Pogacar subisce la prima “sconfitta” stagionale e deve accontentarsi di un amaro secondo posto alla Parigi-Roubaix, eguagliando il risultato ottenuto un anno fa al debutto nell’Inferno del Nord e vedendo sfumare il sogno di vincere tutte le Monumento in programma nel 2026. Il campione del mondo ha perso davvero una grande occasione e rimanda ulteriormente l’appuntamento con il suo primo trionfo nella “Regina delle Classiche”. Il 27enne nativo di Komenda aveva cominciato la stagione vincendo in successione Strade Bianche, Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre, dimostrando uno stato di forma spaziale e presentandosi ai nastri di partenza della corsa odierna con tutte le carte in regola per spodestare dal trono il grande rivale Mathieu Van der Poel, reduce da una leggendaria tripletta (dal 2023 al 2025) alla Roubaix.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sfuma l’occasione (irripetibile?) per Tadej Pogacar: niente filotto di tutte le Monumento nello stesso anno

Suggestione o pazza idea? Tadej Pogacar può pensare di vincere tutte le Monumento nello stesso annoQuando si parla di Tadej Pogacar, prima cosa bisogna togliersi il cappello, poi non si può mai dire di no a prescindere.

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