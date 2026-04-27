Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026 | svelati tutti i tabelloni di singolare e doppio

Poche decine di minuti fa sono stati pubblicati i tabelloni ufficiali delle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia 2026, sia per il singolare che per il doppio. Le gare di qualificazione si svolgeranno nelle prossime settimane e coinvolgeranno numerosi giocatori provenienti da diverse nazioni. I tabelloni mostrano le coppie e i singoli che si sfideranno per accedere al torneo principale, previsto per il prossimo anno.

Sono stati rivelati poche decine di minuti fa tutti i tabelloni che riguardano le prequalificazioni agli Internazionali d’Italia 2026. Al termine di un percorso che si è snodato lungo diversi mesi e ha coinvolto, nel complesso, oltre 56.000 giocatori, si scoprirà chi riuscirà ad accedere al Foro Italico di Roma attraverso questa via. Si parte già da domani. Ricordiamo le “regole d’ingaggio” per il 2026. Singolare maschile: due wild card per le qualificazioni. Singolare femminile: quattro wild card per le qualificazioni. Doppio maschile: una wild card per il tabellone principale. Doppio femminile: una wild card per il tabellone principale. Il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026: svelati tutti i tabelloni di singolare e doppio Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie Notizie correlate Internazionali d’Italia 2026, l’entry list del singolare maschile: 5 azzurri già in tabelloneE’ stata rilasciata l’entry list dell’edizione numero 83 degli Internazionali BNL d’Italia: sono già cinque, ma presto potrebbero diventare sei, gli... Internazionali d’Italia 2026, rilasciata l’entry list del singolare femminile: Paolini e Cocciaretto già in tabelloneA poche ore da quella maschile, è stata rilasciata anche l’entry list di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026 di tennis: soltanto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Roma, fenomeno pre-qualificazioni: oltre 56 mila partecipanti per un evento unico; Prequalificazioni, oltre 56 mila uniti da un unico sogno: da martedì la fase finale; Prequali IBI 2026, ecco la classifica a punti definitiva; Internazionali di Roma 2026: il calendario, il tabellone, il programma e dove vederlo in TV. Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026: svelati tutti i tabelloni di singolare e doppioSono stati rivelati poche decine di minuti fa tutti i tabelloni che riguardano le prequalificazioni agli Internazionali d'Italia 2026. Al termine di un ... oasport.it Tabellone prequalificazioni femminili Internazionali BNL d’Italia 2026: tutti gli accoppiamentiSorteggiato il tabellone femminile con tutti gli accoppiamenti delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d'Italia 2026 ... spaziotennis.com Mario Laurenti. . MondoAce Siamo giunti al momento clou! Domani, sabato 25 aprile 2026, l’Appia Country Roma vivrà la sua giornata più gloriosa con le finali delle Prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia. È stata una cavalcata trionfale che ha visto pr - facebook.com facebook