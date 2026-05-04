Tabarelli | l’Italia perde miliardi per il gas nel Mar Adriatico

Secondo un esperto, l’Italia perde miliardi di euro a causa della mancata estrazione di gas nel Mar Adriatico. La Croazia e la Grecia stanno sfruttando le risorse presenti nelle proprie acque, mentre l’Italia non sta sviluppando le proprie. Questa situazione potrebbe avere conseguenze sui costi energetici per i cittadini italiani, anche se non sono stati forniti dati specifici. La questione riguarda le risorse marittime e le scelte di gestione delle stesse.

? Cosa scoprirai Perché Croazia e Grecia stanno guadagnando sulle risorse italiane?. Quanto incide la mancata estrazione sul portafoglio dei cittadini?. Come può il distretto di Ravenna raddoppiare la produzione petrolifera?. Chi sta bloccando lo sfruttamento dei 20 miliardi di gas?.? In Breve Produzione gas attuale a 3 miliardi di metri cubi contro 20 potenziali.. Mancati ricavi annui stimati tra 4 e 5 miliardi di euro.. Importazione energetica nazionale pari al 90-95% del fabbisogno totale.. Spesa energetica nazionale proiettata verso i 70 miliardi di euro annui..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tabarelli: l’Italia perde miliardi per il gas nel Mar Adriatico Notizie correlate Leggi anche: "Rinunciare all’Adriatico per l’Italia è una follia: così perdiamo miliardi" Comprare gas dalla Russia non salverebbe gli italiani dal caro bollette: lo spiega l’economista TabarelliDavide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha risposto alle domande di Fanpage.