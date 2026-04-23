Comprare gas dalla Russia non salverebbe gli italiani dal caro bollette | lo spiega l'economista Tabarelli

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha partecipato a un approfondimento televisivo nel quale ha spiegato che l'acquisto di gas dalla Russia non avrebbe un impatto diretto sulla riduzione delle bollette energetiche italiane. La discussione si è concentrata sui possibili effetti delle importazioni di gas sul costo dell'energia nel paese. La conversazione è avvenuta durante una puntata del programma di approfondimento politico Fanpage.it.

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ha risposto alle domande di Fanpage.it per l'ultima puntata di Scanner Live, programma di approfondimento politico. La crisi legata allo Stretto di Hormuz finora non ha causato l'esplosione dei prezzi che ci si sarebbe potuti aspettare, ma se continuerà sarà "recessione". E le risposte dell'Italia lasciano a desiderare, tra il taglio delle accise e chi pensa a comprare gas russo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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