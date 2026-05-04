Un rappresentante istituzionale ha affermato che abbandonare le attività di estrazione di gas nel Mare Adriatico comporterebbe perdite economiche di miliardi di euro per l’Italia. Ha sottolineato l’importanza di riprendere le estrazioni nel settore, criticando le attività condotte da croati e greci nelle aree di fronte alla costa meridionale. La questione riguarda le decisioni sullo sfruttamento delle risorse energetiche nel mare che bagna le regioni italiane.

" DOBBIAMO assolutamente riprendere le estrazioni di gas dal Mare Adriatico. È una follia lasciare che lo facciano i croati in alto Adriatico e i greci di fronte a Santa Maria di Leuca". Sul punto si sgola da anni Davide Tabarelli (in foto), presidente di NE Nomisma Energia, ma gli ostacoli che l’Italia frappone non vengono mai meno e così ci limitiamo a pompare 3 miliardi di metri cubi di gas all’anno quando ne potremmo estrarre 20 miliardi. Idem per il petrolio: "la nostra produzione è di 5 milioni di tonnellate all’anno, ma potrebbe essere il doppio. Rinunciare a queste tonnellate significa perdere qualcosa come 4-5 miliardi di euro l’anno in mancati ricavi, mancate royalties e mancata occupazione, soldi che invece vanno agli Stati Uniti, all’Iran, alla Libia, all’Algeria.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Rinunciare all’Adriatico per l’Italia è una follia: così perdiamo miliardi"

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