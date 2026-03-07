A Seveso, nelle ultime settimane, si sono verificati due furti di computer e tablet all’interno di una scuola locale. Durante una perquisizione per un altro procedimento, i carabinieri hanno rinvenuto la refurtiva presso l’abitazione di un uomo di 31 anni. Le indagini sono in corso per chiarire eventuali collegamenti tra i furti e il soggetto coinvolto.

Seveso, 7 marzo 2026 – Due furti in pochi giorni nella stessa scuola, i carabinieri trovano la refurtiva a casa di un 31enne del paese, che stavano perquisendo per altro reato. Sono stati recuperati 26 tablet e 5 computer notebook rubati in due occasioni ravvicinate alla scuola di via Adua a Seveso. I carabinieri della stazione di Seveso hanno denunciato a piede libero un uomo di 31 anni residente in città con l'accusa di ricettazione. Il blitz è scattato nella mattinata di martedì 3 marzo, quando i militari dell'Arma si sono presentati a casa sua per eseguire una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Monza, nell'ambito di indagini su un reato diverso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seveso: computer e tablet rubati a scuola, la refurtiva trovata in casa di un 31enne

Due furti in pochi giorni nella stessa scuola di Seveso, computer e tablet trovati in casa di un 31enne del postoAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...

Recuperati computer e tablet rubati nelle scuole toscane: denunciato 65enne, refurtiva per 500.000 euro sequestrata dai CarabinieriI carabinieri della stazione di Monsummano Terme hanno recuperato 250 computer e 200 tablet sottratti da istituti scolastici delle province di...

Contenuti e approfondimenti su Seveso computer e tablet rubati a....

Due furti in pochi giorni nella stessa scuola di Seveso, computer e tablet trovati in casa di un 31enne del postoI Carabinieri della Stazione di Seveso hanno denunciato a piede libero un uomo di 31 anni residente in città con l'accusa di ricettazione. Il blitz è ... ilnotiziario.net

Trovati in casa tablet e notebook rubati a scuola: denunciatoSEVESO – Tablet e computer appena rubati a scuola ritrovati poche ore dopo in un’abitazione del paese. Un uomo di 31 anni, residente a Seveso, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri ... mbnews.it