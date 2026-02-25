prato sei milioni di euro fra immobili auto e contanti sequestrati per la frode al fisco

PRATO – Smantellato un colossale giro di riciclaggio e frode fiscale che collegava il cuore produttivo di Prato direttamente con la Cina. Il Gip del Tribunale laniero, su richiesta della Procura, ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per oltre sei milioni di euro nei confronti di quattro società e tre imprenditori di origine cinese. L’accusa è pesante: aver messo in piedi un sistema sistematico di evasione dell’Iva attraverso il collaudato meccanismo delle ditte apri e chiudi. L’indagine, condotta dagli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Prato, ha svelato un reticolo di imprese fantasma operanti nel commercio all’ingrosso di abbigliamento. Queste società, intestate a prestanome, avevano un unico scopo: emettere fatture per operazioni inesistenti. Un fiume di carta straccia che, tra il 2021 e il 2024, ha generato un giro d’affari fittizio di oltre 27 milioni di euro, permettendo ai promotori della frode di sottrarre al fisco italiano oltre sei milioni di euro di Iva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Maxi frode fiscale a Prato, sequestrati 237mila capi: quanti milioni di euro sono stati evasiLa Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato 237mila capi di abbigliamento, smascherando un maxi sistema di contrabbando e frode fiscale nel settore tessile.

Frode al fisco nel commercio dell’argento, sequestrati 15,7 milioniLa guardia di finanza di Arezzo ha scoperto una frode fiscale nel commercio dell’argento.

Temi più discussi: A Bologna l'albero ha sempre ragione. La battaglia di Mu.Basta contro un Museo dei bambini; Da Vigarano a Betlemme per il restauro della Grotta della Natività; Valentino Prato, romantico controvento che continua a incantare: Io porto avanti la musica, non i rumori.

Prato, svelato sistema criminoso finalizzato alla frode dell'IvaLa Procura di Prato: imprenditori cinesi riciclavano soldi attraverso prestanome e ditte apri e chiudi nel settore dell'abbigliamento ... avvenire.it

Prato: arrivano due punti di penalizzazione e 5000 euro di multa. La società annuncia ricorsoPrato – Due punti di penalizzazione e 5.ooo euro di multa sono stati inflitti all’Ac Prato dal Tribunale Federale, che ha accolto nell’udienza svolta quest’oggi, le richieste avanzate dalla Procura fe ... grossetosport.com

Nove città italiane — Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino — diventano laboratori della transizione ecologica grazie a 11,8 milioni di euro destinati a interventi di rigenerazione urbana sostenibile e intelligente. I fondi del - facebook.com facebook