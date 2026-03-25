La Guardia di finanza ha annunciato un’indagine che riguarda 36 imprese coinvolte in un presunto sistema di fatture per operazioni inesistenti. Sono stati sequestrati immobili e 11 milioni di euro. Un comunicato ufficiale fornisce dettagli sulle azioni intraprese e sul ruolo del Giudice per le Indagini Preliminari nell’inchiesta.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, di oltre 11 milioni di euro e n. 7 immobili nei confronti di n. 23 amministratori di diritto e di fatto di imprese coinvolte in una frode fiscale che, attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ha avuto come unico scopo l’evasione delle Imposte Dirette e dell’IVA, per accumulare patrimoni illeciti. Il provvedimento, eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale Barletta-Andria-Trani, ha consentito di disarticolare un circuito fraudolento che ha visto coinvolte n. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bat, accusa: fatture per operazioni inesistenti, coinvolte 36 imprese. Sequestrati immobili e 11 milioni di euro Guardia di finanza

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