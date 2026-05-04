Svizzera due giudici hanno una storia d’amore segreta | ora rischiano di perdere il posto

Due giudici in Svizzera sono stati coinvolti in un'indagine a causa di una relazione sentimentale segreta. La loro storia è stata scoperta e ora sono sotto inchiesta ufficiale. La situazione potrebbe influire sulla loro posizione professionale e su alcune decisioni prese in passato. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità giudiziarie e potrebbe portare a provvedimenti disciplinari.