Svizzera due giudici hanno una storia d’amore segreta | ora rischiano di perdere il posto
Due giudici in Svizzera sono stati coinvolti in un'indagine a causa di una relazione sentimentale segreta. La loro storia è stata scoperta e ora sono sotto inchiesta ufficiale. La situazione potrebbe influire sulla loro posizione professionale e su alcune decisioni prese in passato. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità giudiziarie e potrebbe portare a provvedimenti disciplinari.
La storia d’amore tra due giudici in Svizzera potrebbe avere conseguenze sul loro lavoro e anche su diverse sentenze: entrambi sono finiti sotto inchiesta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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