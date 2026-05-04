Svizzera due giudici hanno una storia d’amore segreta | ora rischiano di perdere il posto

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giudici in Svizzera sono stati coinvolti in un'indagine a causa di una relazione sentimentale segreta. La loro storia è stata scoperta e ora sono sotto inchiesta ufficiale. La situazione potrebbe influire sulla loro posizione professionale e su alcune decisioni prese in passato. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità giudiziarie e potrebbe portare a provvedimenti disciplinari.

La storia d’amore tra due giudici in Svizzera potrebbe avere conseguenze sul loro lavoro e anche su diverse sentenze: entrambi sono finiti sotto inchiesta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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