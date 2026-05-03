Svizzera inchiesta su due giudici | il centrodestra vuole dimissioni

Un'inchiesta in Svizzera coinvolge due giudici, sospettati di aver condiviso foto private. Il centrodestra chiede le loro dimissioni, mentre le autorità investigano sulla natura di queste immagini e sulla relazione tra i magistrati. Sono in corso verifiche riguardo alla possibile violazione della privacy e alle eventuali conseguenze sulla credibilità del tribunale federale. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e politica.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le foto rubate la reputazione del tribunale federale?. Quali prove cercano gli inquirenti sulla convivenza dei due magistrati?. Perché il centrodestra esige l'allontanamento immediato dei giudici coinvolti?. Cosa rischiano i magistrati se la loro relazione violerà i protocolli?.? In Breve Indagini a Losanna verificano possibile convivenza tra Beatrice van de Graaf e Yves Donzallaz.. Normativa svizzera prevede perdita definitiva del mandato per i due magistrati coinvolti.. Centrodestra svizzero chiede dimissioni per preservare prestigio del tribunale federale.. Procedura interna del tribunale federale analizza violazione protocolli di condotta professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svizzera, inchiesta su due giudici: il centrodestra vuole dimissioni Notizie correlate Dimissioni, silenzi e tensioni. Il centrodestra nel vortice post-referendumRoma, 26 marzo 2026 – La botta del referendum per il centrodestra è stata pesante, pesantissima. La Rai non vuole pagare Mottola per l’inchiesta di Report su FdI e la mafia: il caso a Non è la TVGiorgio Mottola non avrebbe ricevuto il compenso Rai per l'inchiesta su FdI e il clan Senese. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scatta un’indagine sulla gestione dei soccorsi a Crans-Montana; Palantir contro Republik, finisce in tribunale l’inchiesta sui tentativi di entrare nello stato svizzero; Tragedia di Capodanno di Crans Montana, Regione Lombardia: Le richieste della Svizzera sono abominevoli; Crans: l'Italia si costituisce parte civile contro la Svizzera: Responsabilità delle autorità locali nel disastro. COMCO apre inchieste su possibili accordi illeciti nella pubblicità sui motori di ricercaDue indagini riguardano il settore dei viaggi e i casinò online, con accuse di rinuncia a offerte su parole chiave dei concorrenti e possibili danni ai consumatori ... laregione.ch Palantir contro Republik, finisce in tribunale l’inchiesta sui tentativi di entrare nello stato svizzeroDopo un’inchiesta sui suoi tentativi di entrare nelle istituzioni svizzere, Palantir porta in tribunale Republik. Una vicenda che riapre il nodo del controllo dei dati, delle pressioni e della traspar ... wired.it Incidenti in monopattino: due feriti nella Svizzera orientale - facebook.com facebook E' legittimo indignarsi con la #Svizzera perchè ha chiesto di pagare il conto Ma è altrettanto doveroso incazzarsi con una politica che da oltre 15 anni continua a smontare pezzo per pezzo il nostro Servizio Sanitario Nazionale #SalviamoSSN x.com