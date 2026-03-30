Domenica 19 aprile alle 16.30, presso la Sala Estense di Ferrara, si terrà uno spettacolo intitolato ‘Tu mi sognavi, io non dormivo’, che racconta la relazione amorosa segreta tra la poetessa russa Anna Achmatova e il pittore italiano Amedeo Modigliani. La rappresentazione si concentra sulla loro storia e sulle dinamiche della relazione nascosta tra i due artisti.

Domenica 19 aprile (ore 16.30), presso la Sala Estense di Ferrara, si terrà lo spettacolo ‘Tu mi sognavi, io non dormivo’, la storia d'amore segreta tra Anna Achmatova e Amedeo Modigliani. Una messinscena intensa, elegante e appassionante ti porterà nella Parigi bohémien del primo Novecento, dove la poesia e la pittura si incontrano in una delle storie d’amore più affascinanti e misteriose del secolo. Tra passione, tormento e bellezza, prende vita il legame segreto tra Modigliani e Achmatova: due anime straordinarie, due artisti immortali, due destini che si sfiorano lasciando un segno profondo. Uno spettacolo coinvolgente, poetico e visivamente potente, scritto e diretto da Antobio Nobili. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Tu mi sognavi, io non dormivo’: spettacolo sulla storia d'amore segreta tra Anna Achmatova e Amedeo Modigliani

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