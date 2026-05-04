Svenuta per l’alcol in gita i prof si dividono | Già partiti i provvedimenti disciplinari per la studentessa e le amiche

Durante una gita scolastica in una località vicino a Osimo, una studentessa si è sentita male nella camera di albergo e ha perso conoscenza a causa dell’assunzione di alcol. I professori presenti hanno preso provvedimenti disciplinari nei confronti della studentessa e delle sue amiche, già avviati, secondo quanto riferito. La vicenda ha suscitato reazioni tra il personale scolastico, che ha deciso di intervenire in modo immediato.

Osimo (Ancona), 4 maggio 2026 – Era in gita scolastica con le sue amiche e si è sentita male nella camera di albergo. Sono state loro a chiamare gli insegnanti accompagnatori che sono subito intervenuti per portarla in ospedale. Cosa è successo alla studentessa in gita in Puglia. Quella che doveva essere una gita gioiosa in Puglia per tutte le classi seconde dell’istituto superiore ‘Corridoni Campana’ di Osimo ha avuto un brutto intoppo la scorsa settimana, a Ostuni per la precisione. La 15enne è stata portata in nosocomio per aver bevuto troppo. Un cocktail di vodka e altri superalcolici, da quello che sembra, l’ha costretta al ricovero. I suoi genitori si sono precipitati a riprenderla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svenuta per l’alcol in gita, i prof si dividono: “Già partiti i provvedimenti disciplinari per la studentessa e le amiche” Notizie correlate Lukaku non si presenta al raduno: il Napoli valuta provvedimenti disciplinariIl club annuncia l’assenza dell’attaccante alla ripresa degli allenamenti e apre alla possibilità di sanzioni. Il ricordo dei 133 deportati. Vescovo scuote la politica. E i partiti si dividonoUna cerimonia partecipata, più degli anni scorsi, per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia cittadina.