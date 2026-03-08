il ricordo dei 133 deportati vescovo scuote la politica e i partiti si dividono

Una cerimonia coinvolgente si è svolta oggi per commemorare i 133 deportati, attirando un pubblico più numeroso rispetto agli anni passati. Il vescovo ha preso la parola, rivolgendosi alla politica e chiedendo attenzione verso questa pagina oscura del passato. I partiti politici presenti si sono divisi in diverse posizioni, mentre le persone si sono radunate per onorare la memoria di quegli eventi.

Una cerimonia partecipata, più degli anni scorsi, per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia cittadina. Ieri mattina, ai piedi del Castello dell’Imperatore, Prato ha commemorato gli scioperi del marzo 1944 e i 133 cittadini pratesi che furono rastrellati dalle truppe naziste e fasciste nelle strade e nelle fabbriche della città. Dopo l’arresto furono imprigionati proprio nel Castello dell’Imperatore e poi deportati nei campi di lavoro di Mauthausen ed Ebensee. Di loro soltanto in diciotto riuscirono a tornare a casa. La commemorazione si è svolta davanti alla lapide che ricorda quei fatti. Qui è stata deposta una corona d’alloro in memoria delle vittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il messaggio del vescovo: "In politica il bene di tutti. Oltre gli schieramenti e le dinamiche dei partiti"Lavorare insieme per "guarire le nostre ferite", quelle di una città che sta vivendo "una situazione di serio stallo".

