Lukaku non si presenta al raduno | il Napoli valuta provvedimenti disciplinari

L’attaccante non si è presentato al primo giorno di raduno con la squadra. Il club ha comunicato ufficialmente la sua assenza e ha dichiarato di valutare eventuali provvedimenti disciplinari. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dall’atleta riguardo alla motivazione dell’assenza. La situazione rimane sotto osservazione, con il club che potrebbe adottare misure in base alle proprie politiche interne.

Il club annuncia l’assenza dell’attaccante alla ripresa degli allenamenti e apre alla possibilità di sanzioni. Romelu Lukaku non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Napoli e la società ha annunciato che valuterà eventuali provvedimenti disciplinari. A renderlo noto è stato lo stesso club partenopeo attraverso una comunicazione ufficiale diffusa nella giornata odierna. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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