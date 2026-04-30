Un agricoltore di 33 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala in un’azienda a San Benedetto Po il 30 aprile. Le forze dell’ordine e l’Ats Val Padana stanno conducendo verifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni del luogo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti, mentre il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale.

? Cosa sapere Un agricoltore di 33 anni cade da una scala a San Benedetto Po il 30 aprile.. L'Ats Val Padana e i Carabinieri indagano sulla sicurezza in strada Mantovana 9.. Un trentatreenne agricoltore è precipitato da un’altezza di circa tre metri in una corte situata in strada Mantovana 9 a San Benedetto Po, poco dopo le ore 14 di questo giovedì 30 aprile 2026. Il brutto incidente è avvenuto all’interno di un’azienda agricola locale, dove l’uomo stava svolgendo le proprie mansioni quotidiane utilizzando una scala. La caduta ha causato diversi traumi al giovane lavoratore, che è stato immediatamente preso in carico dai colleghi presenti sul luogo del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta da una scala in azienda: agricoltore ferito a San Benedetto Po

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