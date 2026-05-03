Suzuki Bike Day la sesta edizione comincia da Misano I dettagli

La sesta edizione del Suzuki Bike Day inizia quest’anno dal Misano World Circuit, una delle piste più popolari della MotoGP. L’evento, che ha avuto origine a Carpegna nel 2021, permette ai partecipanti di pedalare liberamente sulla pista. La manifestazione si svolge in un circuito noto per le sue curve e la sua storia nel motociclismo. L’edizione di quest’anno si svolge in un ambiente che combina sport e divertimento.

Il Suzuki Bike Day torna dove tutto è cominciato, sulle colline romagnole. La sesta edizione prenderà infatti il via sabato 20 giugno dal Misano World Circuit Marco Simoncelli, dopo avere mosso i primi passi nel 2021 da Carpegna. L’evento organizzato da Suzuki ritrova così le strade dell’Appennino marchigiano-romagnolo e quel territorio che ne aveva accompagnato la nascita. È un ritorno alle origini, ma con una formula cresciuta anno dopo anno, capace di trasformare una pedalata collettiva in una giornata di sport, mobilità sostenibile, passione e solidarietà. La scelta di partire da un autodromo non è casuale. Le esperienze di Monza 2025 e...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Suzuki Bike Day, la sesta edizione comincia da Misano. I dettagli Notizie correlate Motori e solidarietà, tutto pronto per la sesta edizione di "Sport therapy day"Tutto pronto per la sesta edizione dell'evento di beneficenza "Sport therapy day", ideato dalla pilota Deborah Broccolini a sostegno... Intesa Sanpaolo lancia la sesta edizione di "Imprese Vincenti" da MilanoHa preso il via da Milano la sesta edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo focalizzato sulla valorizzazione delle piccole e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Suzuki Bike Day 2026: Misano al centro della sesta edizione; Suzuki Bike Day #06: al via la sesta edizione a Misano Adriatico; L’arte del Kintsugi corre sull’asfalto, svelata la maglia del Suzuki Bike Day #06; Suzuki Bike Day 2026: data, programma e percorso sulla pista di Misano. Suzuki Bike Day #06: svelata la maglia 2026Sarà il fascino della Riviera Romagnola, unito all’energia del motorsport e alla passione per lo sport all’aria aperta, a caratterizzare il Suzuki Bike Day #06. L’evento è stato presentato nel corso d ... newsrimini.it Suzuki Bike Day #06: al via la sesta edizione a Misano AdriaticoDove si svolte la sesta edizione del Suzuki Bike Day? Quando è possibile iscriversi? QUanto costa? A chi è destinata la beneficenza? red-live.it Il 6° Suzuki Bike Day 2026 è in programma sabato 20 giugno 2026 al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo le precedenti edizioni svolte tra Carpegna, Imola e Monza, l’evento si sposta a Misano, con accesso al circuito utilizzato per le competizioni mo - facebook.com facebook