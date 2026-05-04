Suzuki Bike Day #6 a Misano sport e sostenibilità tra circuito e colline

Il 20 giugno il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà la sesta edizione del Suzuki Bike Day, un evento che si svolge in modo non competitivo. La manifestazione combina attività sportive, iniziative di mobilità sostenibile e progetti di solidarietà, attirando appassionati e partecipanti da diverse zone. L’evento si svolge tra il circuito e le colline circostanti, offrendo un contesto naturale e dinamico per questa giornata dedicata alla mobilità alternativa.

(Adnkronos) – Sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli a ospitare il prossimo 20 giugno la sesta edizione del Suzuki Bike Day, evento non competitivo che unisce sport, mobilità sostenibile e solidarietà. Dopo le precedenti tappe tra Carpegna, Imola e Monza, che hanno coinvolto complessivamente oltre 8.000 partecipanti, l’iniziativa approda in Romagna, rafforzando il legame tra mondo dei motori e mobilità dolce. Il circuito di Misano diventerà il fulcro della manifestazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di pedalare su un tracciato iconico normalmente riservato alle competizioni internazionali. Il percorso, lungo circa 62 chilometri con 900 metri di dislivello, si svilupperà tra l’asfalto del circuito e l’entroterra romagnolo, attraversando colline e borghi storici.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il 6° Suzuki Bike Day 2026 è in programma sabato 20 giugno 2026 al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo le precedenti edizioni svolte tra Carpegna, Imola e Monza, l’evento si sposta a Misano, con accesso al circuito utilizzato per le competizioni mo - facebook.com facebook