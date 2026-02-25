CM Punk rompe la kayfabe e incorona Seth Rollins | Uno dei più grandi degli ultimi 10 anni

CM Punk ha fatto qualcosa che i fan non vedono tutti i giorni: ha speso parole di enorme rispetto per Seth Rollins. Ospite di Unsportsmanlike su ESPN insieme a sua moglie, AJ Lee, l’attuale WWE World Champion ha messo da parte le rivalità da storyline e ha parlato con sincerità dell’ascesa dei wrestler provenienti dal circuito indipendente in WWE. Nel farlo, ha persino paragonato il percorso di Rollins al proprio. Punk ha ammesso di sentirsi combattuto quando affronta questo tipo di discorsi, per via di come le sue parole possano essere percepite: “Oddio, mi sento combattuto quando parlo di queste cose, perché poi la gente punta il dito e dice: ‘Ah, sei egocentrico, sei questo, sei quello’. La verità è che il primo che sfonda il muro finisce per sanguinare. Io sono stato il primo a sfondare quel muro. Il wrestling indipendente era guardato dall’alto in basso. Era la terra dei giganti”. Ha poi riflettuto sul fatto di non rispecchiare il classico “stereotipo WWE”: “Per l’osservatore occasionale ho dei tatuaggi piuttosto ridicoli, ma come tutto il resto, i tatuaggi sono soggettivi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Seth Rollins svela i retroscena del rapporto con CM PunkSeth Rollins ha raccontato i motivi delle tensioni con CM Punk, evidenziando divergenze sul ring e problemi passati.

Seth Rollins: “Io e CM Punk non abbiamo ancora risolto le nostre divergenze personali”.Seth Rollins ha dichiarato che i loro scontri passati con CM Punk non sono ancora superati.

Temi più discussi: La stella della WWE AJ Styles rompe il silenzio sulla tensione reale con CM Punk; Nuove informazioni sui piani della WWE per CM Punk all'Elimination Chamber; CM Punk confessa di avere un vantaggio in vista di WrestleMania 42; Nuove informazioni sul match tra CM Punk e Roman Reigns a WrestleMania 42.

La stella della WWE AJ Styles rompe il silenzio sulla tensione reale con CM PunkAJ Styles riflette sulle tensioni passate con CM Punk e su come conversazioni sincere li abbiano aiutati a progredire. worldwrestling.it

CM Punk rompe il silenzio dopo la sconfitta contro John CenaTra la fine dell´anno scorso e i primi mesi del 2025, CM Punk ha dato il massimo per entrare nuovamente nella storia del wrestling e tornare a essere campione del mondo. Il veterano di Chicago, che è ... worldwrestling.it

SHIELD: TRADIMENTO IMPOSTO Recentemente Seth Rollins, ospite al podcast “Club Shay Shay” ha dichiarato che Vince McMahon nascose il piano di sciogliere lo Shield fino al giorno stesso dello show. Perché Perché sapeva che Seth Rollins, Rom - facebook.com facebook