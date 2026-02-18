Lutto nella medicina italiana addio a uno dei volti più brillanti degli ultimi anni

Il medico Giovanni Rossi è morto improvvisamente a causa di una grave malattia, lasciando sgomenta la comunità sanitaria di Milano. Rossi, noto per il suo lavoro nel reparto di cardiologia, aveva appena partecipato a una conferenza pubblica sulla prevenzione cardiovascolare, dove aveva condiviso consigli e strategie con i cittadini. La notizia si è diffusa questa mattina, portando tristezza tra colleghi e pazienti, molti dei quali avevano beneficiato del suo supporto e delle sue competenze.

La notizia è arrivata nelle prime ore del mattino, lasciando sgomenta la comunità medica milanese. Fino a pochi giorni fa continuava a condividere sui social aggiornamenti, riflessioni e iniziative legate al mondo della sanità, dimostrando un impegno che non si era mai affievolito. Ha lavorato fino all'ultimo, senza mai sottrarsi al confronto pubblico, costruendo la sua carriera interamente a Milano, città che oggi lo piange. A comunicarne la scomparsa è stata l'azienda ospedaliera presso cui aveva operato per lunghi anni, con parole che restituiscono il peso della perdita: "Con profondo rammarico comunichiamo la scomparsa del dottor Maurizio Viecca, primario, cardiologo e professionista di grande valore umano e clinico.