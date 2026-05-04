SuperEnalotto sfiorato il jackpot | festa a metà nel Napoletano

Nel concorso del 30 aprile 2026, un giocatore di Casoria, in provincia di Napoli, ha portato a casa una vincita di 23 mila euro con un “5”. La somma rappresenta la maggiore vincita ottenuta in quella regione durante quella estrazione. Il SuperEnalotto ha registrato un risultato positivo, ma nessuno ha centrato il jackpot, che resta ancora disponibile. La partecipazione continua con l’attenzione rivolta alle prossime estrazioni.

Campania in festa grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 30 aprile 2026, a Casoria, in provincia di Napoli, è stato realizzato un “5” da 23.184,16 euro in Via Domenico Colasanto, presso il punto vendita “Tabacchi E Corner Sportivo di Iorio Michele”.L’ultimo “6”.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: SuperEnalotto, jackpot sfiorato nel napoletano: l'importo della vincita Leggi anche: SuperEnalotto, a Terracina sfiorato il jackpot al Bar Ciao 90 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Superenalotto, nel Foggiano sfiorato un '6' da 154 milioni di euro; SuperEnalotto, sfiorato il 6 in Puglia: a Lecce realizzato un 5 da oltre 26mila euro; Un terno sbanca il Lotto, vinti 13mila 500 euro a Viterbo; SuperEnalotto, sfiorato il 6: vinti oltre 51mila euro. SuperEnalotto, sfiorato il jackpot: festa a metà nel NapoletanoCampania in festa grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 30 aprile 2026, a Casoria, in provincia di Napoli, è stato realizzato un 5 da 23.184,16 euro in Via Domeni ... napolitoday.it Sfiorato il 6 al Superenalotto in Umbria: centrato un 5 a UmbertideLa dea bendata bacia ancora l’Umbria. Sfiorato il 6 a Umbertide, dove nell’estrazione di giovedì 30 aprile è stato messo a segno un 5 da 23.184,16 euro. Come riporta Agipronews, la giocata vincente è ... corrieredellumbria.it Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 2 maggio 2026 - facebook.com facebook Dalla fortuna al cuore: vince al SuperEnalotto e dona tutto ai cani abbandonati x.com