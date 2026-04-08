SuperEnalotto a Terracina sfiorato il jackpot al Bar Ciao 90

Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 7 aprile 2026, quattro vincite di quinta categoria sono state registrate nel Lazio, con premi che si aggirano sui 16.000 euro ciascuna. A Terracina, un giocatore ha sfiorato il jackpot presso il Bar Ciao 90, ma non ha centrato il premio massimo. I numeri vincenti non sono stati ancora comunicati ufficialmente, e le vincite sono state distribuite tra diverse zone della regione.

Terracina, 8 aprile 2026 – Il SuperEnalotto premia il Lazio. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 7 aprile 2026 sono stati centrati quattro “5” da 16.789,62 euro ciascuno – per un totale di 67.158 euro – a Terracina, in provincia di Latina, presso “Bar Ciao 90” in Via San Felice Circeo Km 10, snc. I punti vendita in provincia di Latina crescono: la spesa è passata, infatti, da 177 a 185 milioni di euro, per un aumento di circa il 4,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Su scala regionale, invece, il quadro appare sostanzialmente stabile. I dati elaborati da Agipronews riportano, infatti, una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,6 miliardi di euro nei punti vendita, in linea con l’anno precedente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: SuperEnalotto, jackpot sfiorato nel napoletano: l'importo della vincita Sfiorato il “6” al SuperEnalotto a PaglietaNel concorso di venerdì 6 febbraio, come riporta Agipronews, è stato centrato un "5" da 28. Superenalotto, a Terracina sfiorato il 6: centrati quattro 5 per oltre 67mila euroIl SuperEnalotto premia il Lazio. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 7 aprile 2026 sono stati centrati quattro 5 da 16.789,62 euro ciascuno – per un totale di 67.158 euro – a Terracina ... latinaquotidiano.it SuperEnalotto, pioggia di vincite a Terracina: quattro 5 regalano oltre 67mila euroIl jackpot resta un miraggio, ma la fortuna fa comunque tappa sul litorale. Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, a Terracina sono stati centrati ... h24notizie.com