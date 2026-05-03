SuperEnalotto | jackpot a 158 milioni 9 vincitori del punto 5

Il SuperEnalotto raggiunge un jackpot di 158 milioni di euro, attirando l’attenzione di molti giocatori. Nove persone hanno centrato il punto 5, portando a casa ciascuna circa 24.000 euro. La cifra elevata ha coinvolto diversi punti vendita, con un aumento delle attività nelle zone circostanti. L'evento ha generato un notevole interesse tra gli appassionati e ha portato a un incremento delle transazioni nelle ricevitorie.

? Cosa scoprirai Chi sono i nove fortunati che hanno incassato 24.000 euro?. Come influisce il jackpot da 158 milioni sulle attività locali?. Quali numeri hanno permesso di vincere il punto 5 sabato?. Perché l'assenza del combinato perfetto spinge il montepremi verso record?.? In Breve 9 vincitori del punto 5 ricevono 24.920,95 euro ciascuno sabato 2 maggio 2026.. 564 premi da 404,20 euro assegnati per il punto 4 nella serata.. 22.338 vincitori per il punto 3 ottengono premi da 30,76 euro ciascuno.. Due persone vincono 40.420,00 euro per la categoria 4 Stella.. I nove vincitori del punto 5 da oltre 24.000 euro sono stati estratti sabato 2 maggio 2026, mentre il jackpot del SuperEnalotto punta ora ai 158.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperEnalotto: jackpot a 158 milioni, 9 vincitori del punto 5 Notizie correlate SuperEnalotto, Jackpot da capogiro: 158,7 milioni. Oggi nessun 6ROMA – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto – Superstar numero 70 di oggi, 2 maggio 2026. SuperEnalotto: jackpot a 144,9 milioni, due vincitori da 74kL’assenza totale di vincitori del jackpot e della combinazione 5+1 al concorso di venerdì 3 aprile ha fatto salire il montepremi a una cifra record... Altri aggiornamenti Temi più discussi: SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 69 di giovedì 30 aprile 2026; Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggio; SuperEnalotto, Jackpot da capogiro: 158,7 milioni. Oggi nessun 6; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 2 maggio 2026: numeri vincenti e quote. SuperEnalotto, Jackpot da capogiro: 158,7 milioni. Oggi nessun 6ROMA – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto – Superstar numero 70 di oggi, 2 maggio 2026. La combinazione vincente è 7, 58, 60, 79, 84, 86 numero Jolly 2 e numero Superstar 19. Nove punti ‘5’ ... firenzepost.it Superenalotto, 6 da oltre 158 milioni: la notizia è appena arrivataNessun 6 né 5+1 nell’estrazione del Superenalotto di sabato 2 maggio 2026, ma il jackpot continua a crescere e raggiunge una cifra sempre più importante. thesocialpost.it Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggio x.com Lotto, 10eLotto e Superenalotto: le estrazioni e le quote del 2 maggio 2026 - facebook.com facebook