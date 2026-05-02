Nel concorso SuperEnalotto di oggi, 2 maggio 2026, non sono stati centrati né il sei né il cinque più uno. Il jackpot in palio si attesta a 158,7 milioni di euro, il più alto in questa estrazione. La sestina vincente non è stata estratta e il montepremi continua a salire in attesa di un nuovo concorso. La combinazione vincente non è stata ancora annunciata.

ROMA – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto – Superstar numero 70 di oggi, 2 maggio 2026. La combinazione vincente è 7, 58, 60, 79, 84, 86 numero Jolly 2 e numero Superstar 19. Nove punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria di 24.920,95 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è di 158.700.000 euro. Si tratta del montepremi più alto al mondo in questo momento, superiore a qualsiasi altro concorso internazionale. L’ultima vittoria al Superenalotto risale al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda in provincia di Brescia, un giocatore si aggiudicò un premio da 35,4 milioni di euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - SuperEnalotto, Jackpot da capogiro: 158,7 milioni. Oggi nessun 6

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 30/01/2026

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